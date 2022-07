Natalka Sniadanko - Ukrainische Autorin im deutschen Exil

Sniadanko lebt aktuell in Marbach und ist "Writer in Residence" am Deutschen Literaturarchiv. Sie spricht über Schreiben im Krieg und die Unterdrückung des Ukrainischen. Am 06. Juli liest sie an der Universität zu Köln.