Audio: Denis Scheck empfiehlt Andreas Maiers "Der Teufel"

WDR 3 Mosaik. . 05:18 Min. . WDR 3.

In seinem autobiografisch grundierten Roman schreibt sich Andreas Maier zurück in die Zeit, als im TV der "Blaue Bock" lief. Ein vergnüglicher "Tagesausflug in die Bundesrepublik", so Denis Scheck. | audio