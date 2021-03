Öffnung der NRW-Museen – Die Termine

Nach monatelangem Lockdown dürfen die Museen in NRW wieder öffnen. Manche von ihnen sind für die ersten Tage bereits ausgebucht. Eine kleine Auswahl, was es neben den Stars unter den Ausstellungen – wie Warhol in Köln oder Kippenberger in Essen – noch zu sehen gibt, finden Sie hier. | mehr