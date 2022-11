Audio: Die WM in Katar aus Sicht der Fans

WDR 3 Mosaik. . 04:32 Min. . WDR 3.

Die Kritik an der WM in Katar reißt nicht ab. Das Land steht wegen Menschenrechtsverletzungen am Pranger. Wie gehen Fußball-Fans damit um? In unserer Serie zur WM spricht der homosexuelle Vertreter der Fanvereinigung "Unsere Kurve" Dario Minden. | audio