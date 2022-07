Ministerin Paul über neue Meldestellen für Queerfeindlichkeit

Audio: Vom Umgang mit historisch kontaminierten Denkmälern

WDR 3 Mosaik. . 08:15 Min. . WDR 3.

Was anfangen mit Denkmälern von Diktatoren, Kolonisatoren, zweifelhaften Helden? In Berlin diskutiert eine internationale Runde von KHM Köln bis Harvard über "Monuments of the Future". Journalist Gerd Brendel berichtet. | audio