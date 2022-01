Kulturhauptstädte Europas: Esch

Die Städte Novi Sad in Serbien, Kaunas in Litauen und Esch in Luxemburg sind in diesem Jahr europäische Kulturhauptstädte. In unserer Serie berichten wir über die Projekte der Städte. Heute mit Astrid Corall aus Esch.