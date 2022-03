Audio: "Kultur hilft Kultur" - NRW fördert Künstler:innen aus Ukraine

WDR 3 Mosaik. . 06:27 Min. . WDR 3. Von Gerhart Baum.

Gerhart Baum ist Vorsitzender des Kulturrats NRW und will ein Netzwerk für Beschäftigungsmöglichkeiten für geflüchtete Künstler:innen schaffen. Der Bundesinnenminister a.D. will auch mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine per Völkerstrafrecht durch den Generalbundesanwalt verfolgen lassen. | audio