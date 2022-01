Audio: Milan Peschel mit "The head in the door..." am Theater Dortmund

WDR 3 Mosaik. . 05:19 Min. . WDR 3. Von Milan Peschel.

Milan Peschel inszeniert am Theater Dortmund "The head in the door oder Das Vaudeville der Verzweiflung". Im Gespräch erzählt er von kollektiver Autorenschaft, vom Wert des Lachens und dem Theater als Jahrmarkt. | audio