Audio: Mosaik geht baden: mit dem Musicaldarsteller Dirk Weiler

WDR 3 Mosaik. . 04:33 Min. . WDR 3. Von Sigrid Fischer.

Karibik im Ruhrgebiet wird der Baldeneysee genannt. Als der Musicaldarsteller Dirk Weiler noch an der Folkwang Universität in Essen studierte, war er fast jeden Sommertag am See. Sigrid Fischer ist mit ihm ins Wasser gesprungen. | audio