Audio: Erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen?

WDR 3 Mosaik. . 05:34 Min. . WDR 3.

"Jüdische Lebenswege auf deutschen Bühnen" heißt eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Volksbühnen. Die Lesung mit Texten und Musik jüdischer Künstler ist zurzeit in NRW unterwegs: am 13.11. in Bielefeld und am 14.11. in Düsseldorf. Kornelia Bittmann im Gespräch mit Peter Marx. Der Medienwissenschaftler hat die Texte ausgewählt. | audio