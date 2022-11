Audio: Serie zur WM: Journalismus und Kunst in Katar

WDR 3 Mosaik. . 05:04 Min. . WDR 3.

Die Kritik an der WM in Katar und am Regime des Herrschaftshauses reißt nicht ab. Die Menschenrechtslage ist problematisch. Korrespondentin Anne Allmeling spricht in unserer Serie über die Arbeit der Journalisten und über die Rolle der Kunst in Katar. | audio