Audio: Kulturgeschichte der Eisdiele (3/3) - Der Ursprung der Eisdiele

WDR 3 Mosaik. . 05:32 Min. . WDR 3.

Zweimal haben wir Sie diese Woche schon in eine Eisdiele entführt - heute entführen wir Sie in die Geschichte der Eisdiele. Das erste Eiscafé soll um 1660 in Paris eröffnet haben, aber von dort stammt die deutsche Eiscafé-Tradition nicht. Sie hat einen ganz anderen Weg genommen. Markus Will ist den Spuren der Gelatieri in Germania gefolgt. | audio