Jahresrückblick 2020: Analyse des Phänomens "Cancel Culture"

Audio: Jahresrückblick 2020: Ärger in der Klassik-Welt

WDR 3 Mosaik. . 05:00 Min. . WDR 3.

Igor Levit wird verunglimpft in der Süddeutschen. Stefan Mickisch spricht von "Corona-Faschismus" und erhält Hausverbot in Bayreuth. Ein Klima der Angst in Karlsruhe und Ärger an der Kölner Oper. Michael Struck-Schloen | audio