Ist Kultur wirklich so teuer?

Audio: Nachruf auf die Opernsängerin Edith Mathis

WDR 3 Mosaik. . 06:24 Min. . WDR 3. Von Thomas Voigt.

Von 1959 bis 1963 hat sie an der Oper in Köln geiwrkt, hat dort und später in Berlin Aufnahmen gemacht, die bis heute als Referenzwerke gelten. Thomas Voigt erinnert an die Schweizer Mozart-Interpretin, die zwei Tage vor ihrem 87. Geburtstag gestorben ist. | audio