Audio: Berlinale: Reaktionäres Frauenbild

WDR 3 Mosaik. . 05:25 Min. . WDR 3.

"She Came To Me", "Irgendwann werden wir uns alles erzählen", "Past Lives" - alles Wettebwerbsfilme auf der Berlinale, gedreht von Regisseurinnen. Peter Claus entdeckt ein erstaunlich rückwärtsgewandtes Frauenbild in der Filmauswahl des Festivals. | audio