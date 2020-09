Innovativ, elementar, selten: Mauricio Kagels "Staatstheater" in Bonn

Audio: Premierenkritik: Demis Volpi & Ballett am Rhein

WDR 3 Mosaik. . 05:12 Min. . WDR 3.

Teaser bitte so: In Düsseldorf hat sich am Wochenende der neue Ballettchef Demis Volpi vorgestellt - mit "A First Date", unter Corona-Bedingungen. Weil nur wenige Tänzer gleichzeitig auf die Bühne dürfen, gab es drei "First Dates". Ein Beitrag von Nicole Strecker. | audio