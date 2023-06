Humorkulturen: Künstlerin Sarah Hakenberg auf Tour

WDR 3 Mosaik. . 04:34 Min. . Verfügbar bis 05.06.2024. WDR 3.

Humor ist harte Arbeit - in den großen Sälen, aber vor allem in den kleinen Häusern. Was tun, wenn nur 30 Zuschauerinnen kommen? Und wo bleibt die Familie? Susanne Schnabel war bei einem Auftritt von Sarah Hakenberg.

Audio Download .