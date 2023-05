Audio: Aktion der Letzten Generation am Museum Ludwig

WDR 3 Mosaik. . 05:07 Min. . WDR 3. Von Elisabeth Luft.

Als "Klimakleber" sind die Aktivisten der Letzten Generation in die Kritik geraten. Am Wochenende haben sie in Museen unter anderem in Köln das konstruktive Gespräch mit Institutionen und Publikum gesucht. Elisabeth Luft berichtet. | audio