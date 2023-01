Audio: Golden Globes vergeben

WDR 3 Mosaik. . 04:59 Min. . WDR 3.

Nach einer einjährigen Pause sind die Golden Globes zum 80. Mal vergeben worden. Die wichtigsten Preise gingen an Steven Spielbergs "The Fabelmans" und "The Banshees of Inisherin". Kritik am Veranstalter gab es auch: vom Moderator. Katharina Wilhelm berichtet. | audio