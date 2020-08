Audio: Demis Volpi wird neuer Direktor des Balletts am Rhein

Demis Volpi wird ab September das Ballett am Rhein in Düsseldorf und Duisburg leiten. Der in Argentinien aufgewachsene Choreograf übernimmt damit in Doppelfunktion ein Spitzenensemble. Samstagsgespräch mit Demis Volpi. | audio