Graphic Novel: Der Pavillon - Mord an der Promenade Le Corbusier

WDR 3 Mosaik. . 05:12 Min. . Verfügbar bis 06.08.2020. WDR 3.

"Der Pavillon - Mord an der Promenade Le Corbusier" heißt eine neue Graphic Novel, in der der Architekt Le Corbusier im Mittelpunkt steht. Berit Hempel hat sie gelesen.

Audio Download .