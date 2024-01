Audio: Le Corbusier in Chandigarh: Eine Stadt wie in einem Märchen

WDR 3 Mosaik. . 06:24 Min. . WDR 3.

Das Festival "Stranger Than Fiction" kommt zum 26. Mal nach NRW. Mit in der Filmauswahl ist der Dokumentarfilm "Die Kraft der Utopie - Leben mit Le Corbusier in Chandigarh". Regisseurin Karin Bucher erzählt von den Aufnahmen in Indien. | audio