Filmkritik: A Rainy Day in New York

WDR 3 Mosaik. . 06:57 Min. . Verfügbar bis 03.12.2020. WDR 3.

Selten wurde der Big Apple im Kino so romantisiert wie in Woody Allens 49. Film. "A Rainy Day in New York" zeigt Bar-Jazz, leuchtende Interieurs und ein regnerisches, verführerisches New York. Sigrid Fischer berichtet.

Audio Download .