Audio: Was Macht mit uns macht

WDR 5 Scala - Bühne | 15.10.2018 | Länge: 03:20 Min.

Was verliert ein Politiker auf dem Weg nach ganz oben? Und kann er, wenn die Macht ihn ausgehöhlt hat, diese an seine Frau übergeben? Für diese Fragen interessiert sich die Niederländerin Lot Vekemans in ihrem Theaterstück "Momentum". Fabian May war bei der Uraufführung in Düsseldorf. | audio