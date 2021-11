Digitale Kultur auf dem Festival "Next Level"

WDR 3 Mosaik. . 04:24 Min. . Verfügbar bis 26.11.2022. WDR 3.

Die Zeche Zollverein in Essen ist drei Tage lang Schauplatz des Festivals "Next Level". Das Symposium "Digitale Kultur" stellt digitale Projekte in NRW in den Mittelpunkt. Ein Gespräch mit dem Kurator des Festivals, Christian Esch vom Kultursekretariat NRW.

Audio Download .