Die Gewinner des WDR-Jazzpreises 2023

WDR 3 Mosaik. . 04:35 Min. . Verfügbar bis 09.01.2024. WDR 3. Von Antje Hollunder.

Unter den Gewinnern ist die Saxophonistin Angelika Niescier, in der Kategorie Musikkulturen die iranische Sängerin Maryam Akhondy. Die WDR-Jazzpreise werden am 4. Februar in Gütersloh überreicht. Den Nachwuchspreis bekommt "The Ultimate Inda High Noon Big Beat Orchestra" des Inda-Gymnasiums in Aachen.

