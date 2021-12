Die deutsche Schnäppchenkultur bei Lebensmitteln

WDR 3 Mosaik. . 05:21 Min. . Verfügbar bis 29.12.2022. WDR 3.

Nirgends in der EU sind Lebensmittel so günstig wie in Deutschland. Warum ist das so? Kornelia Bittmann im Gespräch mit dem Ernährungssoziologen Daniel Kofahl, der einen Wandel kommen sieht.