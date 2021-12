Audio: 50 Jahre Kriminalgeschichte Köln

WDR 3 Mosaik. . 04:27 Min. . WDR 3.

In der Nachkriegszeit galt Köln als eine Hochburg des Verbrechens. "Chicago am Rhein" hieß es in den Medien des Boulevards. Der Kölner Journalist Bernd Imgrund folgt in seinem Buch nicht diesem Klischee, sondern erzählt Kriminalgeschichten aus den letzten 50 Jahren, die die gesellschaftlichen Hintergründe ausleuchten. | audio