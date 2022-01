Audio: Die wichtigsten Ausstellungen des Jahres 2022 in NRW

Die größten und wichtigsten Ausstellungen im Jahr 2022 in NRW. Mit dabei sind die Bundeskunsthalle und das Kunstmuseum in Bonn, das Museum Folkwang in Essen, das Museum Kunstpalast Düsseldorf, das Rautenstrauch-Joest-Museum sowie das Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Claudia Dichter mit einem Ausblick. | audio