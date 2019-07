Der deutsch-französische Blick: Christine Cazon

Wie empfinden deutsch-französische Kulturschaffende die Situation in Frankreich? Die Schriftstellerin Christine Cazon stammt aus Heidelberg, lebt in Cannes und schreibt Krimis, die an der Côte d’Azur spielen.

