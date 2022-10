Audio: Lesen hilft... Kindern den Krieg zu erklären

In diesem Herbst kommt das Thema Krieg auf dem Buchmarkt an. Auch in Kinderbüchern geht es um Konflikt und Versöhnung, Zerstörungswut oder das Leben in Schutzkellern. Maria Riederer stellt Bücher vor, die Kindern den Krieg erklären. | audio