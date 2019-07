Das Theater der Keller zieht aus

Am 13. Juli verlässt das Theater der Keller seine Spielstätte in der Kölner Südstadt. 45 Jahre hat das Theater in der Kleingedankstraße gespielt. Ein Gespräch mit Intendant Heinz Simon Keller über den Aus- und Umzug.

