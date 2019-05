Das literarische Schaffen von Max Ernst

Audio: Die Wasserkrieger - Der schmutzige Kampf ums Wasser (1/3)

WDR 3 Hörspiel. Teil 1 von 3. . 29:18 Min. . WDR 3. Von Tim Staffel.

Die Reporterin Mia Schelling begleitet ein Jahr lang den Manager des weltweiten Wasser-Konzerns Dell‘Acqua. Ihre Reise beginnt in dem kleinen Dorf Libba in Westfalen, wo Dell’Acqua die Mineralwasserquelle übernehmen will. Sie folgt dem CEO weiter rund um den Globus - nach Lagos, Griechenland und wieder Westfalen. Was sie beobachtet, ist schockierend: Durch die Privatisierung der Wasserversorgung sind die Preise bis zu 300 Prozent gestiegen. // Von Tim Staffel / WDR und Deutschlandradio 2017 | audio