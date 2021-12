Audio: Weihnachten fernab der Heimat Venezuela

WDR 3 Mosaik. . 04:04 Min. . WDR 3.

Sie leben in Mexiko-Stadt, New York und Madrid. Wegen der politischen und wirtschaftlichen Krise kehren viele Venezolaner nicht in ihre Heimat zurück. Was sie fernab der Heimat eint, ist das traditionelle Weihnachtsgericht Hallacas. Anne Demmer hat sich das Rezept erklären lassen. | audio