Bruno Preisendörfer - Als die Musik in Deutschland spielte

WDR 3 Mosaik. . 05:39 Min. . Verfügbar bis 25.09.2020. WDR 3.

Eine Zeitreise in die Welt des Barock, in der Musik eine große Rolle spielte, ob in Adelshäusern, in der Kirche oder bei Dorffesten. Bach, Händel und Telemann waren die bedeutenden Komponisten.

Audio Download .