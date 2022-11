Audio: Theater: "Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern"

WDR 3 Mosaik. . 05:31 Min. . WDR 3.

Das Schauspiel Köln und die freie Gruppe Futur3 erinnern in einem Dokumentarstück an den Holodomor. 1932/33 starben vier Millionen Menschen in der Ukraine in einer Hungersnot, die die UdSSR-Regierung bewusst herbeigeführt hatte. Stefan Keim rezensiert. | audio