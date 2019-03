Audio: Der Architekt seines Ruhmes - Walter Gropius und die Moderne

WDR 3 Kulturfeature | 16.03.2019 | Länge: 53:19 Min.

Der Name Walter Gropius ist eng mit dem "Staatlichen Bauhaus in Weimar" verbunden, das er gründete und als erster Direktor bis 1928 in Dessau auch leitete. Doch wie wurde aus dem Studienabbrecher einer der Begründer der modernen Architektur? // Von Bernd Polster / WDR: 2013 / www.radiofeature.wdr.de | audio