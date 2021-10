Audio: Kulturdezernent Stefan Charles im Gespräch

WDR 3 Mosaik. . 06:56 Min. . WDR 3.

Köln hat einen neuen Kulturdezernenten: Stefan Charles, der lange in der Musikindustrie gearbeitet und zuletzt die Kultur-Abteilung des Schweizer Radios und Fernsehens geleitet hat. Was er in Köln vorhat und wie wichtig Nachhaltigkeit in der Kultur ist, verrät er im WDR 3 Mosaik. | audio