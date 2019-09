August Macke-Ausstellung in Arnsberg

Audio: WDR3 schenkt: Circuszentrum in Soest gewinnt ein Privatkonzert

WDR 3 Hörerin Ann Reismann und das Circuszentrum Balloni in Soest haben das exklusive Privatkonzert mit dem WDR Sinfonieorchester gewonnen. Die Orchestermusiker haben gemeinsam mit Stargeiger Daniel Hope am 1. September 2019 in der ehemaligen Fabrikhalle gespielt, die seit 2003 als Circuszentrum für Kinder und Jugendliche genutzt wird. Autor/in: MS-ADMIN. | audio