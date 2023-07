Audio: Ausstellung über Umgang mit Kolonial- und Kriegerdenkmälern

WDR 3 Mosaik. . 05:39 Min. . WDR 3.

"Off the pedestal", runter vom Sockel, ist der provokante Titel einer Ausstellung in der neuen Stadthausgalerie in Münster. Sie fragt nach unserem Umgang mit Denkmälern und den historischen Einstellungen, von denen sie zeugen. Laura Dresch berichtet. | audio