Audio: Cosmopolis

WDR 3 Hörspiel. Teil 3 von 3. . 26:38 Min. . WDR 3. Von Don DeLillo.

[Teil 3 von 3] Skrupelloser Global Player wird in New York Opfer seiner eigenen Marktstrategie – Eric Packer ist ein selbstzufriedener und gewissenloser Profiteur der New Economy. Doch eines Tages werden ihm seine eigenen Methoden zum Verhängnis. // Von Don DeLillo / Übersetzung aus dem Amerikanischen: Frank Heibert / Bearbeitung und Regie: Thomas Blockhaus / Musik: Andreas Betten / WDR 2005 / www.hoerspiel.wdr.de | audio