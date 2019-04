Audio: Freiheitlich und neurotisch

WDR 3 Jüdisches Leben. . 02:25 Min. . WDR 3.

An Pessach feiern Juden in aller Welt den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Der Feiertag erinnert an den Aufbruch aus der Sklaverei in die Freiheit. Vor dem Fest steht bei vielen Familien ein Großputz an. Autorin: Julia-Rebecca Riedel | audio