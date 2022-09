1.200 Jahre Corvey: Die "Himmelsstadt" eröffnet ihr Festjahr

Am 25. September 822 kamen die ersten Benediktinermönche hierher. Darum eröffnet am Sonntag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Jubiläumsjahr in Corvey mit einem Festakt. Cornelia Böcker führt ein in die Geschichte der Abtei.

