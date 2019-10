Simone Lappert: Der Sprung (1/2)

WDR 3 Lesung. Teil 1 von 2. . 54:01 Min. . Verfügbar bis 12.10.2019. WDR 3.

Simone Lappert wurde 1985 in Aarau/Schweiz geboren. Sie ist Absolventin des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel und Präsidentin des Internationalen Literaturfestivals Basel. "Der Sprung" ist ihr zweiter Roman: die Gratwanderung einer jungen Frau, ein Kosmos der Abgründe. Lesung in zwei Teilen. Gelesen von Nagmeh Alaei, Andre Kaczmarczyk und Niklas Draeger. Redaktion: Imke Wallefeld, Produktion: WDR 2019 - www.wdr3.de