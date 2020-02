Michael Roes: Melancholie des Reisens (1/2)

WDR 3 Lesung. . 53:32 Min. . Verfügbar bis 22.02.2020. WDR 3.

Der Schriftsteller Michael Roes, geboren 1960 in Rhede, ist ein großer Reisender, der daraus auch als Autor immer wieder Gewinn zieht. In seinem jüngsten Buch erzählt er unter anderem von Aufenthalten in Jordanien und Afghanistan. // Teil 1 / Gelesen von Hüssein Michael Cirpicci / Produktion: WDR 2020 - ww.wdr3.de