Daniela Hodrová: Ich sehe die Stadt...

WDR 3 Lesung. . 53:59 Min. . Verfügbar bis 25.01.2020. WDR 3.

Ungeahnte, unvertraute und magische Orte entdeckt die Erzählerin in Daniela Hodrovás Buch "Ich sehe die Stadt... " . In ihrem Geschichtenbuch mischen sich Episoden aus dem historischen Prag mit solchen aus dem heutigen Leben in der tschechischen Metropole. // Gelesen von Yvon Jansen / Aus dem Tschechischen von Eduard Schreiber / Produktion: WDR 2020 - www.wdr3.de