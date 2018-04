Audio: Frieden - Ausstellungsprojekt in Münster

WDR 3 Kunstrezension | 27.04.2018 | Länge: 05:25 Min.

Was ist Frieden? Wie ist er zu erringen, wie kann man ihn darstellen? In Erinnerung an die historischen Friedensschlüsse von 1648 und 1918 widmen sich fünf Museen in Münster dem Thema Frieden. Cornelia Müller berichtet. | audio