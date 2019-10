West gegen Ost - Wie der Kalte Krieg in die Literatur kam

WDR 3 Kulturfeature. . 53:56 Min. . Verfügbar bis 02.10.2020. WDR 3. Von Beatrice Rüdenauer und Ulrich Faßbender.

Pazifistisch, demokratisch, gesamtdeutsch - nach der totalen Niederlage arbeiteten Schriftsteller und Kulturschaffende nach 1945 am Neuanfang in Deutschland. Und wurden dabei in den aufbrechenden Ost-West-Konflikt hineingezogen. Von Beatrice Faßbender und Ulrich Rüdenauer // Redaktion: Adrian Winkler // Produktion: WDR 2019 - www.wdr3.de

