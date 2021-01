Viele Welten in einer - Musik als Ausdruck jüdischer Identität

WDR 3 Kulturfeature. . 54:05 Min. . Verfügbar bis 01.01.2022. WDR 3. Von Nora Bauer.

Die jüdische Grunderfahrung des Lebens in der Diaspora, die ständige Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur spiegelt sich auch in jüdischer Musik. Diese Pluralität ist einzigartig. Doch es stellt sich die Frage: Was ist jüdische Musik? // Von Nora Bauer / Produktion: WDR 2021 / www.wdr3.de

Audio Download .