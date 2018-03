Mircea Cărtărescu - Einhundert Jahre Melancholie

WDR 3 Kulturfeature | 10.03.2018 | 53:51 Min.

Mircea Cărtărescu gilt als wichtigster zeitgenössischer Autor Rumäniens. In seinen großen Romanen der Orbitor-Trilogie wird Bukarest zu einem phantastischen Universum, in dem nicht nur die eigene Familiengeschichte spielt, sondern auch der Staatssozialismus in der Erinnerung seltsam schreckliche Blüten treibt. // Von Simone Hamm / Redaktion: Imke Wallefeld / WDR 2016